«Невозможно понять»: в Германии назвали ограничение виз россиянам недопустимым

Фото, видео: © РИА Новости/Нина Зотина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам немецкого политика, эти меры коснутся «русских немцев», у которых есть семейные связи в обеих странах.

Недавний запрет Евросоюза на выдачу многократных шенгенских виз для россиян является ограничением свободы передвижения, что недопустимо. Об этом 5-tv.ru рассказал депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн.

«Ограничение выдачи виз для граждан России, по сути, означает ограничение свободы путешествий и также конец свободы передвижения. Непонятно, почему именно только гражданам России больше не будут выдавать многократные визы для поездок в шенгенскую зону. Это невозможно понять, особенно учитывая, что у многих людей — в частности, у поздних переселенцев из России — есть семейные связи по обе стороны», — отметил политик.

К тому же Линдеманн добавил, что многие «русские немцы» до сих пор проживают на территории России. В то же время часть из них уже перебралась в Германию. Как уточнил депутат, такое отношение к немцам является недопустимым, так как людей ставят в неравное положение. Политик считает, что так относиться нельзя и к тем россиянам, кто хотел бы посетить Германию в качестве туристов.

Кроме того, Линдеманн подчеркнул, что Германии сейчас нужны туристы и экономические контакты. Именно поэтому, как считает политик, следует прекратить такую политику и снова выдавать визы на равных основаниях и по единым правилам.

Европейская комиссия (ЕК) 7 ноября приняла решение запретить выдачу россиянам многократных шенгенских виз. Такие меры ввели в рамках нового пакета санкций Брюсселя против Москвы. Уточняется, что теперь россияне должны будут обращаться в визовые центры каждый раз, когда они захотят посетить Евросоюз.

ЕС реализует политику по ограничению въезда россиян на свою территорию с 2022 года. За пять лет количество выданных виз сократилась с четырех миллионов в 2019-м до 541 тысячи в 2024-м.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, насколько страшны новые визовые ограничения для россиян.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.