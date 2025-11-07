В Минздраве Дагестана рассказали о состоянии пострадавших из-за крушения вертолета

В Минздраве Дагестана рассказали о состоянии пострадавших в крушении вертолета

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Даниял Исаев; 5-tv.ru

Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Состояние одного из пострадавших во время крушения вертолета Ка-226 в Дагестане оценивается как тяжелое, второго — средней тяжести. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Дагестана Наби Кураев, который посетил пострадавших в Ожоговом центре РКБ.

«Двое (пострадавших — Прим. ред.) доставлены сюда, в Ожоговый центр Республиканской клинической больницы… Состояние тяжелое и средней степени тяжести», — рассказал Наби Кураев.

Вертолет, летевший в Избербаш, упал на частный неэксплуатируемый дом в Дагестане днем 7 ноября. Причиной крушения стало возгорание двигателя во время полета.

СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что число погибших в результате крушения самолета в Дагестане выросло до пяти. Пострадавший с ожогами 100% тела умер в больнице города Избербаш.

