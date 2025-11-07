«Всегда есть шанс»: Трамп оценил вероятность встречи с Путиным в Будапеште

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Ранее переговоры с российским лидером были перенесены.

Президент США Дональд Трамп оценил вероятность встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Свой комментарий по этому вопросу американский лидер дал во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктора Орбана в Белом доме.

«Всегда есть шанс», — ответил Трамп журналистам.

Ранее, 22 октября, Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным откладываются, поскольку «сейчас не тот момент» для их проведения.

При этом президент США выразил надежду, что в будущем встреча все же состоится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США по-прежнему хотят провести встречу с Россией. Вашингтон сохраняет заинтересованность в переговорах с представителями России и готов к диалогу, если это поможет добиться мира.

