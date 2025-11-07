Число погибших в результате крушения самолета в Дагестане выросло до пяти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Даниял Исаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Один из пострадавших умер в больнице города Избербаш.

Число погибших в результате крушения вертолета Ка-226 в Дагестане возросло до пяти человек. Об этом 5-tv.ru сообщили в региональном Минздраве.

Уточняется, что пострадавший с ожогами 100% тела умер в больнице города Избербаш. Несмотря на усилия врачей, спасти раненого не удалось.

Вертолет, летевший в Избербаш, упал на частный неэксплуатируемый дом в Дагестане днем 7 ноября. Причиной крушения стало возгорание двигателя во время полета.

Один из очевидцев, Асадулла Алиев, сообщил, что вертолет потерял управление после того, как задним крылом задел пирс. Он начал кружиться в воздухе, а потом рухнул и загорелся.

СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что момент крушения вертолета Ка-226 в Дагестане попал на видео. Судя по видеофрагменту, лопасти вертолета ломаются от удара о землю, после этого Ка-226 вспыхивает. Также на кадрах видно, как от места крушения бежит пострадавший мужчина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.