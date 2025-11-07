Фото, видео: Гаджибалаев Гянжеви/ТАСС; 5-tv.ru

На воздушном судне находились семь человек.

Момент крушения вертолета Ка-226 в Дагестане попал на видео. Кадры публикует 5-tv.ru. В вертолете находились семь человек, из которых четверо погибли, а трое получили травмы различной степени тяжести.

Судя по видеофрагменту, лопасти вертолета ломаются от удара о землю, после этого Ка-226 вспыхивает. Также на кадрах видно, как от места крушения бежит пострадавший мужчина.

Вертолет, летевший в город Избербаш, упал на частный дом в Дагестане. Причиной крушения стало возгорание двигателя во время полета.

СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сын директора концерна КЭМЗ пострадал при крушении вертолета Ка-226 в Дагестане. Пострадавший получил ожоги тела и в текущий момент он находится в Республиканской клинической больнице в Махачкале. Вместе с ним в медицинское учреждение доставили пилота воздушного судна.

