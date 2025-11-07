Сын директора концерна КЭМЗ пострадал при крушении вертолета в Дагестане

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Аппарат потерял управление после того, как задним крылом задел пирс.

Сын главы концерна АО «КЭМЗ» (Кизлярский электромеханический завод) Ахмат Ахматов пострадал при крушении вертолета в Дагестане. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Пострадавший получил ожоги тела. В данный момент он находится в Республиканской клинической больнице в Махачкале.

Источник отмечает, что у пострадавшего — 35% ожогов. Вместе с ним доставили и пилота вертолета, состояние которого также оценивается как средней тяжести, площадь ожогов — около 20%.

Вертолет Ка-226, на борту которого находилось семь человек, упал на частный дом в Дагестане днем 7 ноября. Он направлялся в Изербаш. Трагедия произошла в районе населенного пункта Ачи-су. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru. Известно, что в результате крушения вертолета погибли четыре человека.

Росавиация классифицировала крушение как катастрофу. Межгосударственный авиационный комитет с участием Южного МТУ Росавиации будет устанавливать причины ее возникновения. Возбуждено уголовное дело.

5-tv.ru опубликовал также кадры последствий последствий крушения вертолета в Дагестане. На них видно, что фрагменты вертолета сильно деформировались и обуглились, а здание, на которое он упал, серьезно пострадало. Внутренние стены покрыты копотью из-за распространения огня.

