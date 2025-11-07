Опубликованы кадры последствий крушения вертолета в Дагестане

Фото, видео: Южная Транспортная прокуратура; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Причиной падения судна стало возгорание двигателя во время полета.

В Дагестане на месте крушения вертолета КА-226 работают сотрудники МЧС России. Соответствующие кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

Фрагменты вертолета сильно деформировались и обуглились в результате крушения. Здание, на которое он упал, также серьезно пострадало. Внутренние стены покрыты копотью из-за распространения огня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вертолет, летевший в Избербаш, упал на частный дом в районе населенного пункта Ачи-Су. По информации источника 5-tv.ru, на борту воздушного судна находились семь человек. Причиной крушения стало возгорание двигателя во время полета.

Известно также, что в результате крушения КА-226 четыре человека погибли. Трое пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в центральную городскую больницу Избербаша.

Кроме того, СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.