Ветеран СВО без ног установил мировой рекорд по буксировке многотонной яхты

Атлет лишился конечностей из-за атаки украинского БПЛА.

Оставшийся без ног из-за удара БПЛА ветеран специальной военной операции (СВО), атлет Федерации силового экстрима России Евгений Иванов установил мировой рекорд, протянув яхту весом 50 тонн руками на московском причале. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Спортсмен сумел протянуть судно на расстояние шести метров 43 сантиметра за минуту 25 секунд. Евгений посвятил свой рекорд Дню народного единства и всем участникам СВО.

Атлет является мировым рекордсменом по буксировке многотонной техники, возглавляет тульское отделение организации «СВОИ», оказывающей поддержку ветеранам. Весной 2025 года в зоне СВО Иванов потерял обе ноги в результате атаки украинского беспилотника, но после тяжелого ранения продолжил тренировки и выступления.

Помогал атлету готовиться к рекорду и сопровождал его во время попытки многократный рекордсмен мира Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк». Он консультировал Иванова по технике старта и правильной тактике буксировки, а также провел с ним совместную репетицию.

Факт установления рекорда официально зафиксировал президент Международного союза стронгмена-силового экстрима Василий Грищенко.

