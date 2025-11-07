Вину признали не все: трое подозреваемых в убийстве криптотрейдера Романа Новака и его жены в ОАЭ задержаны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в отношении фигурантов дела об убийстве криптотрейдера Романа Новака и его жены в ОАЭ. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

Константина Шахта, Юрия Шарыпова, Владимира Далекина заключили под стражу на срок до 28 декабря.

Известно, что Шахт вину не признал. Шарыпов признал частично и попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Еще один фигурант дела, Далекин, полностью признал свою вину.

По версии следствия, в октябре текущего года на территории ОАЭ фигуранты похитили мужчину и его супругу с целью вымогательства криптовалюты. После обоих потерпевших убили, а их тела закопали в пустыне.

Следствие установило, что у убийц были сообщники, которые помогали организовывать похищение. Для этого они арендовали автомобили и помещения, где насильно держали потерпевших. После содеянного фигуранты избавлялись от ножей и личных вещей своих жертв, оставляя их на территории разных эмиратов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что криптотрейдера из Петербурга Романа Новака и его жену убили в ОАЭ. Семья перебралась в Дубай еще летом после новостей о том, что криптотрейдер присвоил 500 миллионов долларов своих инвесторов.

