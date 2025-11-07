«Мутирует»: астероид 3I/ATLAS меняет форму по пути к Земле

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Изменения могли произойти по разным причинам.

Астрономы зафиксировали необычное поведение межзвездного астероида 3I/ATLAS, который, приближаясь к Земле, начал менять форму и приобрел хвост, характерный для комет. Об этом сообщает Space.com со ссылкой на данные наблюдений NASA.

Сначала у объекта наблюдался так называемый «антихвост» — направление выбросов пыли и газа указывало в сторону Солнца, что крайне редко для подобных тел. Однако спустя несколько недель снимки показали, что 3I/ATLAS сформировал обычный хвост, направленный от звезды.

По словам специалистов, изменения могли произойти из-за повышения температуры и активности поверхности при приближении к Солнцу. Солнечное излучение вызвало испарение веществ, а выбрасываемые газы и пыль создали классический хвост кометы.

Некоторые ученые, включая гарвардского астрофизика Ави Леба, допускают необычные гипотезы о происхождении объекта.

«Если он замедляется с помощью тормозной системы, то антихвост будет представлять собой выхлопную трубу двигателя, которая после замедления вернется к обычной конфигурации хвоста», — отметил ученый.

В NASA подчеркнули, что комета не несет угрозы для Земли, однако представляет огромный научный интерес. Международная сеть предупреждения об астероидах уже взяла объект под наблюдение, чтобы понять, как именно солнечное излучение влияет на межзвездные тела.

Астрофизики Европейского космического агентства также изучают поведение 3I/ATLAS. По словам эксперта Михаэля Кюпперса, определить родину кометы почти невозможно. Ученые считают, что необычный состав тела может быть естественным для объектов, прибывающих из других звездных систем.

