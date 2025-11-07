Хакеры разместили рекламу вебкам-студии на сайте петербургского колледжа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

«Работодатель» обещал обеспечить «все условия», в том числе личного продюсера.

В Санкт-Петербурге хакеры разместили рекламу вебкам-студии на сайте архитектурно-строительного колледжа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию учебного заведения.

По словам представителей колледжа, посторонние получили доступ к сайту и опубликовали там объявление о наборе моделей. В рекламе утверждалось, что студия обеспечивает «все условия» для работы, включая личного продюсера, а также предлагала вакансии, не связанные с проведением прямых эфиров.

Информация о взломе быстро распространилась в СМИ и Telegram-каналах, после чего специалисты колледжа приняли меры для устранения последствий атаки.

«Как сообщила администрация, сайт был взломан. В настоящее время наши ИТ-специалисты привели все в порядок», — сказала собеседница агентства, комментируя инцидент.

Сейчас сайт учебного заведения работает в штатном режиме. Руководство намерено усилить меры защиты, чтобы предотвратить повторение подобных атак.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.