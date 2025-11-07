Техник Джеймс Макэвой трагически погиб на съемках фильмах ужасов

Фото: www.globallookpress.com/Pascal Deloche

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Инцидент произошел во время работы над проектом под названием Kill Me Now или «Убей меня сейчас».

В США во время съемок независимого фильма ужасов трагически погиб техник Джеймс Траппер Макэвой. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Как уточняется, инцидент произошел 3 ноября в Новом Орлеане, штат Луизиана, во время работы над проектом под названием Kill Me Now («Убей меня сейчас. — Прим. ред.). Макэвой занимался сценическим такелажем — установкой тросов, кранов и другого оборудования. Полиция сообщила, что мужчину ударило током, когда он случайно столкнулся с линией электропередачи. От полученных травм техник скончался на месте.

Продюсер картины Линн Гилман Уильямс выразила соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув, что для съемочной группы это стало тяжелым ударом.

«В это трудное время наши сердца с его семьей, друзьями и всеми, кто знал его и работал бок о бок с ним», — поделилась продюсер.

Джеймс Траппер Макэвой участвовал в создании таких известных фильмов, как «Контрабанда», «Мгла», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Иллюзия обмана». Он также состоял в профсоюзе, объединяющем технических и обслуживающих специалистов киноиндустрии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.