Серьезный конфликт: в Подмосковье мужчина убил и сжег возлюбленного племянницы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Девушка помогала родственнику скрыть следы преступления.

В подмосковном городе Чехов мужчина убил возлюбленного своей племянницы, а затем сжег его труп в автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного ГСУ СК.

По данным следствия, трагедия произошла в недостроенном доме в деревне Перхурово. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого старший из них смертельно ранил молодого человека. После случившегося дядя рассказал о содеянном племяннице, и они решили инсценировать несчастный случай.

Чтобы отвести от себя подозрение, родственники погрузили тело в багажник автомобиля погибшего и на чужой машине отправились в деревню Колычево. Там злоумышленники облили транспортное средство жидкостью для розжига и подожгли.

Сгоревший автомобиль с телом внутри обнаружили прохожие, которые сразу сообщили о находке в полицию. Эксперты установили личность погибшего, после чего оперативники задержали обоих подозреваемых. Следователи возбудили уголовное дело, а суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.