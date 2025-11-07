Серьезный конфликт: в Подмосковье мужчина убил и сжег возлюбленного племянницы
В Подмосковье мужчина убил и сжег возлюбленного племянницы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Девушка помогала родственнику скрыть следы преступления.
В подмосковном городе Чехов мужчина убил возлюбленного своей племянницы, а затем сжег его труп в автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного ГСУ СК.
По данным следствия, трагедия произошла в недостроенном доме в деревне Перхурово. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого старший из них смертельно ранил молодого человека. После случившегося дядя рассказал о содеянном племяннице, и они решили инсценировать несчастный случай.
Чтобы отвести от себя подозрение, родственники погрузили тело в багажник автомобиля погибшего и на чужой машине отправились в деревню Колычево. Там злоумышленники облили транспортное средство жидкостью для розжига и подожгли.
Сгоревший автомобиль с телом внутри обнаружили прохожие, которые сразу сообщили о находке в полицию. Эксперты установили личность погибшего, после чего оперативники задержали обоих подозреваемых. Следователи возбудили уголовное дело, а суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.