Умер основатель культовой рок-группы The United States of America Джозеф Берд

Фото: © Getty Images/Michael Ochs Archives / Stringer

В декабре ему могло исполниться 88 лет.

Умер музыкант и основатель рок-группы The United States of America Джозеф Берд. Об этом сообщил портал Rock& Pop. Артист ушел из жизни на 88-м году жизни.

Берд родился в 1937 году в штате Кентукки. Он был известен как певец, мультиинструменталист, композитор, автор песен, аранжировщик, продюсер и педагог. Кроме того, он занимался созданием саундтреков и активно работал в направлениях экспериментальной и электронной музыки, авангарда и минимализма.

Карьеру Берд начал еще подростком — играл в поп- и кантри-группах, а будучи студентом, сформировал собственный джазовый квартет. Благодаря стипендии он учился в Стэнфорде, а в 1960 году переехал в Нью-Йорк, где его наставником стал Джон Кейдж. Музыкант также входил в международное арт-движение Fluxus и сотрудничал с Йоко Оно.

В 1967 году Берд основал в Лос-Анджелесе группу The United States of America. Уже через год коллектив выпустил одноименный альбом, который вошел в топ-200 и стал единственным в дискографии группы.

