Второго подозреваемого в убийстве криптотрейдера Новака и его жены арестовали

Мужчина частично признал вину.

Второго подозреваемого в убийстве криптотрейдера Романа Новака и его жены в ОАЭ арестовали. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Уточнялось, что подозреваемый Юрий Шарыпов частично признал вину. Фигурант просил отправить его под домашний арест. Октябрьский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 декабря.

По данным следствия, Роман и Анна Новак перестали выходить на связь с родными около месяца назад. Супруги, занимавшиеся криптовалютным бизнесом, должны были встретиться с неизвестными инвесторами в городе Хатта. Их личный водитель доставил пару на стоянку у озера, где они пересели в другой автомобиль и уехали на назначенную встречу. После этого связь с ними оборвалась.

Позже стало известно, что молодая пара была жестоко убита. Расследование этого дела ведется как в России, так и в ОАЭ.

Имя Романа Новака не раз появлялось в СМИ и в сводках правоохранительных органов. Криптотрейдер был известен сомнительными инвестиционными проектами и конфликтами с вкладчиками. По предварительным данным, перед исчезновением он якобы присвоил более 500 миллионов долларов, собранных у инвесторов под видом развития бизнеса. Эта версия рассматривается следователями, как возможный мотив преступления.

