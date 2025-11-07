Причиной крушения вертолета в Дагестане стало возгорание двигателя во время полета

Фото: МЧС Республики Дагестан

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ка-226 потерял управление после того, как задним крылом задел пирс.

Причиной крушения вертолета Ка-226 в Дагестане стало возгорание двигателя во время полета. Об этом сообщили экстренные службы РИА Новости.

Один из очевидцев, Асадулла Алиев, сообщил, что вертолет потерял управление после того, как задним крылом задел пирс. Он начал кружиться в воздухе, а потом рухнул и загорелся. Алиев находился неподалеку от места происшествия и сразу побежал на помощь.

Ранее говорилось о том, что вертолет, летевший в Избербаш, упал на частный дом в Дагестане. По информации источника 5-tv.ru, на борту воздушного судна находились семь человек.

Известно также, что в результате крушения КА-226 четыре человека погибли. Трое пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в центральную городскую больницу Избербаша. Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один — в тяжелом.

Кроме того, СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.