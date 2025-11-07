«Победа не стоила того»: британский ветеран высказался о современном положении дел в стране

Фото: www.globallookpress.com/Juergen Hasenkopf

Мужчина считает Великобританию морально и культурно ослабленной.

Нынешняя Великобритания не стоит той цены, которую заплатили солдаты за победу над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом заявил 100-летний ветеран Второй мировой войны Алек Пенстоун во время эфира программы «Доброе утро, Британия», чем удивил ведущих.

Пенстоун рассказал, как в юности бросил работу на фабрике и добровольно вступил в Королевский флот, чтобы сражаться за Родину. Он отметил, что большинство его сослуживцев погибли, а себя назвал «счастливчиком, которому повезло выжить».

«Я вижу перед глазами белые камни на могилах моих друзей и спрашиваю себя — за что они умерли? За сегодняшнюю Британию? Нет, извините, это не стоило таких жертв», — так ответил ветеран, когда журналист спросил, что для него значит День памяти.

При этом ветеран признался, что считает страну морально и культурно ослабленной по сравнению с тем временем, когда он сражался за ее свободу.

Тревожные результаты опроса

Слова ветерана нашли отклик у многих британцев. Новое исследование Королевского колледжа Лондона и компании Ipsos показало, что национальная гордость в стране упала до рекордно низкого уровня.

Лишь 46% респондентов заявили, что гордятся своей страной, что на десять пунктов меньше, чем в 2020 году. В то же время 80% опрошенных считают, что общество стало глубоко разделенным — показатель вырос на 10% за пять лет.

Особенно заметно снижение патриотизма среди молодежи: доля гордящихся Британией людей от 16 до 24 лет упала с 47% до 29%. Даже в этой группе почти треть выразила ностальгию по «старой Британии».

