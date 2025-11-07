Все для России: Народный фронт объявил о старте нового проекта

Фото, видео: 5-tv.ru

Он стал продолжением инициативы «Все для Победы».

Народный фронт запустил новый проект «Все для России». В Москву на презентацию съехались более пятисот представителей волонтерских организаций, ассоциации предпринимателей, выпускники вузов, изобретатели, инженеры. Все они станут участниками новой инициативы. Она направлена на более тесное взаимодействие различных сообществ.

«Звучит гордо, „Все для России“. И очень хотелось бы, чтобы у Народного фронта хватило и сил, и ресурсов, и возможностей, которые мы должны предоставить для этих саморганизовавшихся сообществ, чтобы они могли изменения в стране, которые они считают важными, продвигать. Для нас это тоже вызов, очень интересно», — отметил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

По словам главы исполкома Народного фронта, инициатива стала логическим продолжением проекта «Все для Победы». Но если первый был сосредоточен на помощи фронту и поддержке участников СВО, то новый направлен на развитие страны, поддержку семьи и достижение национальных целей.

