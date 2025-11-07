Застрявший у берегов Сочи паром из Турции пустили на внутренний рейд

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее судно не могло подойти к берегу: у него не оказалось нужного разрешения.

В Сочи наконец разрешилась ситуация с российскими туристами, которые больше суток провели на пароме в море. Исторический рейс из Трабзона должен был причалить в порту курорта еще вчера. Он не ходил по этому маршруту 14 лет. Но внезапно выяснилось, что никакого разрешения на вход в акваторию у него нет. И вот несколько часов назад судно все-таки пустили. Сейчас паром стоит на внутреннем рейде, его досматривают. В том числе с участием водолазов.

«Вторые сутки мы находимся на воде. По последним данным, разрешение от Сочи получено. Пришли чуть ближе уже к порту, но пока идут проверки, и мы пока стоим. Ситуация на борту спокойная, все пассажиры адекватно на эту ситуацию реагируют. Но, конечно, уже все хотят домой», — рассказала пассажирка парома Татьяна Студенкова.

На судне, которое вмещает до 500 человек, только 20 пассажиров. Большинство из них — россияне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.