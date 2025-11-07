Готовая еда может исчезнуть из российских супермаркетов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Отравлений такими блюдами все больше, а на проверки без обращений покупателей все еще действует мораторий.

Запретить продажу готовой еды в супермаркетах предложили депутаты Госдумы. Все потому, что фастфуд, который гарантирует торговым сетям прибыль в сотни процентов, потребителям зачастую приносит большие проблемы со здоровьем. Корреспондент «Известий» Александра Мостовая заглянула на кухни нескольких известных магазинов.

Изнанка магазинов — то, что обычно скрыто от покупателей. В условиях полной антисанитарии здесь готовят еду на продажу. Салаты, горячие блюда, пицца, сэндвичи. При виде журналистов продавцы резко начинают переклеивать этикетки.

«Этикетка должна быть на гастроемкости, в которой принесли. Она очень грязная, и видно, что ее никто не приносил, она стоит здесь дней десять Углы какие грязные Это все с грязной емкости попадет вам в рот, размножится в желудке. И вы получите пищевую инфекцию», — отметила эксперт по качеству продуктов питания в Объединении потребителей России, эпидемиолог Инна Коваленко.

Желающих сэкономить предпринимателей часто ловят на приготовлении блюд из продуктов с истекшим сроком годности. Побольше майонеза и специй для маскировки, и можно отправлять на прилавок. Вот в меню супермаркета Eurospar на завтрак — подуставшие бутерброды и застывшая каша.

В рейд отправились с эпидемиологом. На кухне — грязные столы, немытая посуда, на полу мусор. В ржавых емкостях жижа, похожая на масло. Видимо, ее и используют для жарки.

Спрос на готовые блюда растет с каждым годом, а качество падает. Нарушения находим и в магазине «Верный».

«Мы видим, что все продукты, и беляш, и хлеб, и сосиски в тесте, хранятся в открытом в виде. Кроме того, обратим внимание, дата изготовления этого пирожка 18 октября. Сейчас ноябрь, как он выглядит — мы с вами можем оценить. Очень сухой, опасно, конечно, такое брать», — показала корреспондент.

Полномочия Роспотребнадзора сейчас урезаны. Введен мораторий на внеплановые проверки. И эта мера поддержки бизнеса развязывает руки продавцам.

«Если курица уже совсем прожила свою жизнь и умерла, то есть срок годности охлажденного продукта истек, охлажденной курицы, рыбы или других продуктов, естественно, что такой продукт предприятию невыгодно выбросить, невыгодно утилизировать. А выгодно его переработать», — рассказала главный технолог пищевого предприятия Зинаида Руденко.

Депутаты Госдумы предлагают бороться с некачественной продукцией. Ограничить наценку на товары, максимум — 15%, запретить продажу готовой еды и продуктов со сроком годности меньше суток. Поводом стали массовые отравления. В Улан-Удэ 50 человек попали в больницу из-за протухшей шаурмы. Они купили ее в сетевом магазине.

Некоторые эксперты сходятся во мнении, что полный запрет на продажу готовой еды придется не по вкусу покупателям, привыкшим есть на бегу.

«Такая услуга, как продажа готовой еды, производство и реализация готовой еды не только через предприятие питания, но и через ритейл, достаточно актуальна. Но здесь возникает много вопросов, и прежде всего, безопасность и качество», — отметил доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Елена Мясникова.

Отрасли общепита и торговли сегодня нуждаются в жестком контроле. Сейчас начать проверки Роспотребнадзор может только после обращения потребителей, а пока профилактики нарушений нет. Торговые сети продолжают травить покупателей. Насколько долго это продлится — вопрос открытый.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.