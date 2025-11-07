Травят осознанно? Эксперт рассказал о 30% нарушений на производствах готовой еды

Специалист Недзвецкий указал на опасности при изготовлении продукции в цехах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Рост числа отравлений связан с увеличением масштаба реализации такого питания.

Примерно треть производителей готовой еды для торговых сетей и сервисов доставки нарушают обязательные требования. Об этом в беседе с ТАСС рассказал член Общественного совета при Роспотребнадзоре, руководитель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий.

Возрастающее число случаев отравлений готовой едой, как отметил эксперт, связано с увеличением масштаба ее производства и реализации.

По словам специалиста, многие магазины не соблюдают условия для производства готовой еды. В них производится, по большей части, ручная обработка, а обеспечить безопасную обработку продуктов и дезинфекцию оборудования в таких местах сложно. В связи с этим в готовую еду попадают патогенные микроорганизмы: кишечная палочка, листерия, сальмонелла, стафилококк.

Недзвецкий пояснил, что около 30% производителей готовой еды допускают нарушения требований к производству. На это они идут во многих случаях осознанно, чтобы добиться прибыли.

При этом на приготовлении готовых блюд в торговых сетях могут использоваться овощи, фрукты, мясо и рыба, которые потеряли товарный вид. Так формируется безотходное производство, которое почти невозможно проконтролировать, добавил собеседник.

Ранее, писал 5-tv.ru, в сосисках и пельменях начали находить человеческие зубы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.