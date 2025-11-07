«Детей —на алтарь жадности»: сразу три штата США подали в суд на Roblox за игры с сексуализированным контентом

Генпрокурор Техаса подал иск в суд на Roblox из-за угрозы для безопасности детей

Компания предоставляет возможность любому пользователю создавать собственные игры, что привело к появлению материалов с сексуализированным контентом.

Генеральный прокурор Техаса (США) Кен Пакстон подал иск в суд против популярного сайта онлайн-игр Roblox из-за потенциального вреда для детей. Об этом сообщает FOX 7 Austin.

К слову, Техас не первый американский штат, где был подан иск против этой платформы, ранее это сделали штаты Кентукки и Луизиана.

В числе претензий к платформе, которой ежедневно пользуются десятки миллионов людей, — проблемы с инструментарием. Компания предоставляет возможность любому пользователю создавать собственные игры, что привело к появлению материалов с сексуализированным контентом. Также проблемы есть и в модерации платформы. В Roblox пользователи могут общаться друг с другом в чатах.

«Мы не можем допустить, чтобы такие платформы, как Roblox, продолжали работать как цифровые игровые площадки для хищников, где благополучие наших детей приносится в жертву на алтарь корпоративной жадности… Любая корпорация, которая допускает жестокое обращение с детьми, столкнется со всей неумолимой силой закона», — заявил Пакстон.

