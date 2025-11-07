В результате крушения вертолета в Дагестане погибли четыре человека

Фото, видео: МЧС Республики Дагестан; 5-tv.ru

Одной из причин падения Ка-226 могла стать техническая неполадка.

Медики оказывают помощь людям, пострадавшим при крушении вертолета между населенным пунктом Ачи-Су и городом Избербаш в Дагестане. По предварительной информации, четыре человека погибли на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Предполагается, что одной из причин падения частного вертолета Ка-226 могла стать техническая неполадка, пишет ТАСС.

Трое выживших с травмами различной степени тяжести доставлены в центральную городскую больницу Избербаша. Состояние одного из раненых оценивается как крайне тяжелое, он получает интенсивную терапию в местной больнице. Двоих других пострадавших под наблюдением врачей перевозят в Ожоговый центр Республиканской клинической больницы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вертолет упал на частный дом в Дагестане. Согласно данным источника, на борту воздушного судна Ка-226 находилось семь человек.

