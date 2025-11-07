Вертолет упал на частный дом в Дагестане

Фото, видео: МЧС Республики Дагестан; 5-tv.ru

Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один — в тяжелом.

В Дагестане в результате крушения вертолета, по предварительной информации, погибли четыре человека. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Согласно данным источника, на борту воздушного судна Ка-226 находилось семь человек. Вертолет направлялся в Изербаш. Трагедия произошла в районе населенного пункта Ачи-су. Судно рухнуло на частный нежилой дом.

Пострадавших экстренно эвакуируют в медицинское учреждение. Известно, что двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один — в тяжелом.

Уточняется также, что на месте происшествия работают три бригады скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

