Женщина жила в доме с телами своих убитых родителей четыре года

Останки находились в импровизированной кирпичной нише в кабинете и в спальном мешке в шкафу.

История 36-летней Вирджинии Маккалоу из Великобритании потрясла даже самых опытных следователей. На протяжении четырех лет она продолжала жить в доме с телами своих убитых родителей, уверяя соседей и родственников, что они просто уехали или болеют. Об этом сообщает Mirror.

Тела 70-летнего мужчины и 71-летней женщины были обнаружены в доме семьи. Полиция приехала по заявлению врача, обеспокоенного тем, что супруги давно не появлялись на приеме. Тело отца находилось в импровизированной кирпичной нише в кабинете, тело матери — в спальном мешке в шкафу.

Согласно материалам суда, Вирджиния убила родителей четыре года назад. Она сделала отцу смертельный коктейль из рецептурных препаратов и добавила его в алкоголь, а на следующее утро напала на мать, несколько раз ударив ее молотком и ножом.

Прокурор заявила, что убийства были хладнокровно спланированы и совершены из-за долгов женщины. Маккалоу вела двойную жизнь — уверяла родителей, что успешно работает, тогда как на самом деле проигрывала деньги в онлайн-казино и пользовалась их кредитными картами.

После убийства она продолжала снимать пенсии родителей и распоряжаться их счетами. Женщина похитила около 150 тысяч фунтов стерлингов (около 16 миллионов рублей).

«Я знала, что рано или поздно это произойдет. Это правильно, что я отбываю наказание», — сказала она в разговоре с полицией.

Во время обыска следователи нашли улики, подтверждающие, что Вирджиния тщательно скрывала преступление: покупала спальные мешки, перчатки и строительные материалы, отменяла встречи с родственниками и пользовалась пандемией COVID-19 как предлогом для изоляции.

«Ее ложь была всеобъемлющей. Она убила родителей ради денег, а затем в течение многих лет продолжала пользоваться их именами и обманывать всех вокруг», — сказал детектив.

Вирджиния Маккалоу приговорена к пожизненному заключению с минимальным сроком 36 лет.

