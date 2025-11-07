Кто будет главным кандидатом от республиканцев на выборах президента США-2028

Фото: www.globallookpress.com/Shawn Thew - Pool via CNP

Трамп не сможет вновь баллотироваться на этот пост.

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс является наиболее вероятным кандидатом в президенты США от республиканской партии на выборах в 2028 году. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на окружение госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио.

Одно из доверенных лиц Рубио сообщило, что если сам Вэнс захочет, то станет наиболее вероятным представителем республиканцев на выборах в 2028 году. Более того, госсекретарь США окажет ему всевозможную поддержку.

Действующий американский лидер Дональд Трамп называет и Марко Рубио, и Джей Ди Вэнса его самыми вероятными приемниками. Сам глава Белого дома больше не сможет баллотироваться на этот пост.

В СМИ отметили, что госсекретарь с вице-президентом находятся в хороших отношениях и между ними нет соперничества. Кроме того, даже если они и будут принимать участие в следующей предвыборной гонке, то на разные должности. Вэнс, скорее всего, будет метить на место в Овальном кабинете, а Рубио — на его пост вице-президента.

