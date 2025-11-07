Вести себя согласно статусу: Пригожин об отношениях знаменитостей с законом

Фото, видео: © РИА Новости/ Виталий Белоусов; 5-tv.ru

Каждый публичный человек должен действовать с оглядкой на свое положение.

Публичный человек должен вести себя по норме закона. Об этом заявил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

«Я считаю, что любые вещи незаконные, связанные с публичными людьми, несут за собой определенные последствия. Поэтому надо понимать это и вести себя согласно своему статусу. Вот и все», — сказал Иосиф Пригожин.

Также продюсер добавил, что, если у публичного человека есть определенная репутация, то он просто обязан соответствовать всем нормам закона.

