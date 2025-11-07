«Я бабушка, которая работает сутками»: Жасмин не успела на рождение внука

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Старший сын певицы стал отцом 30 октября.

Певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор. — Прим. ред.) не смогла присутствовать на родах внука, потому что была занята работой. Об этом она заявила 5-tv.ru на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения премии «Золотой Граммофон».

Артистка подчеркнула, что она «не самая простая бабушка», которая «не сидит дома и не вяжет носочки».

«Я бабушка, которая работает сутками. Я ее (невестку — Прим. ред.) предупредила: «Если ты будешь рожать 30-го или 31-го октября, sorry, меня не жди», — шутит певица.

Кроме того, Жасмин подчеркнула, что она «не железная». По словам звезды, если бы она была «терминатором», то могла бы и пуповину перерезать. Также она отметила, что роды — это святое, и женщина-мать должна быть наедине с собой и своим ребенком.

«Если бы она (невестка — Прим. ред.) дико этого хотела, ее мама и я были бы вместе с ней. Ну, значит, не нужно было», — заключила певица.

Малыш появился на свет 30 октября 2025 года. Ранее 5-tv.ru писал, что Жасмин впервые станет бабушкой. Невестка певицы — бывшая фигуристка Ева Хачатурян. В апреле 2024 года она вышла замуж за старшего сына артистки, Михаила Семендуева.

