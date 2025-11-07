Чекалины предстанут перед судом за вывод 250 млн рублей за границу

Фото: Telegram/ ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc

Валютные операции блогер Лерчик с бывшим мужем могла проводить, используя подложные документы.

Блогера Лерчек, настоящее имя которой Валерия Чекалина, и ее бывшего мужа Артема Чекалина будут судить за незаконный вывод 250 миллионов за границу. Об этом стало известно из сообщения прокуратуры Москвы в Telegram-канале.

«Они обвиняются по статье „Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов“. Уголовные дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу», — отметили в сообщении ведомства.

По той же статье проходит их сообщник, бизнесмен Роман Вешняк.

Следствие рассматривает версию с тем, что Чекалины и Вешняк реализовывали фитнес-марафоны по интернету. Сумма прибыли от всех продаж составила 251,6 миллиона рублей.

Подозреваемые вместе с остальными соучастниками вывели деньги на счет в иностранном банке. В учреждение, которое контролирует валютные операции, блогеры предоставили поддельные документы, в которых указывались цели и назначение перевода. В дальнейшем правоохранители узнали о незаконных операциях.

Уголовное дело о незаконном выводе более 250 миллионов за границу против блогера и ее экс-супруга Артема Чекалина было возбуждено в октябре 2024 года.

В ходе допроса Чекалина признала вину, однако в суде отказалась от своих слов. На имущество подозреваемой наложен арест, деньги на счетах сетевой знаменитости заблокированы. Сумма задолженности Лерчек перед налоговой — 168 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что расследование по делу Чекалиных завершено.

