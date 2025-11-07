«Не из пробирки»: Пригожин объяснил популярность старых хитов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

Тренд на песни 20-летней давности наблюдается по всему миру, а не только в России.

Старые песни остаются популярными много лет, потому что они настоящие. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

«Потому что они настоящие, они не искусственные, они не из пробирки. Многое, что сегодня есть, это все из пробирки», — подчеркнул Пригожин.

По словам продюсера, тренд на песни 20-летней давности появился уже давно, и он наблюдается по всему миру, а не только в России.

