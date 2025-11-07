«Человек в трусах»: старшеклассник спас пожилых соседей из пожара, не успев одеться

Фото: 5-tv.ru

Молодой человек признался, что испугался, но все равно действовал.

В китайском городе Чунцин 18-летний старшеклассник стал местной знаменитостью после того, как спас пожилую пару из горящей квартиры, выбежав к ним в одних трусах. Об этом сообщает South China Morning Post.

Чжу Е заметил дым, который шел из квартиры соседей. Не теряя времени на то, чтобы одеться, он ворвался внутрь и увидел, что помещение охвачено пламенем — аккумулятор от электрической инвалидной коляски взорвался во время зарядки.

У 70-летней женщина загорелись ноги, но она даже не сразу поняла это. Чжу помог пожилым супругам выбраться из квартиры, отключил источник питания, вынес аккумулятор и принес из своей квартиры ведра воды, чтобы потушить пламя.

После этого старшеклассник вызвал спецслужбы. Дочь пары узнала о случившемся на следующий день и была потрясена поступком юноши.

«Он спас моих родителей в одних трусах!» — сказала она в интервью местному телеканалу, благодаря чему Чжу и получил свое новое прозвище — «человек в трусах».

Женщина принесла в школу фрукты и молоко, чтобы лично выразить благодарность юному герою.

«Если бы у меня была дочь, я бы выдала ее за него замуж», — поделилась она.

Сам Чжу признался, что испугался, но действовал «на автомате» — как учили на уроках по безопасности. Учителя называют его спокойным и отзывчивым учеником, который часто помогает другим и добивается успехов в спорте: он становился чемпион округа по бадминтону два года подряд.

История быстро разошлась по китайским соцсетям. Комментаторы наперебой восхищаются юношей и шутят.

«Супермен тоже спасает людей, надев трусы поверх костюма!» — пишут пользователи.

