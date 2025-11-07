Шойгу предложил построить новый город-спутник в Сибири

Фото, видео: Мессман Евгений/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Новый населенный пункт должен стать предметом гордости для российских архитекторов.

В Хакасии назрела необходимость создания нового города-спутника Саяногорска для сотрудников Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ и президент Российского географического общества (РГО) Сергей Шойгу на заседании по развитию кластера переработки критических материалов в Сибири.

«С учетом того, что город Саяногорск является базой для Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС, надо думать о создании еще одного города-спутника», — сказал президент РГО.

Шойгу также подчеркнул огромный потенциал Саяногорска для будущего развития. Более того, он озвучил стремление разработать проект, который станет предметом гордости не только для сибирских архитекторов, но и для всего строительного сообщества России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Россети» открыли три обновленные подстанции Тувинского энергокольца. Подстанции обеспечат условия для развития центральных и восточных районов Тувы, передачи в регион дополнительной мощности от крупнейшей электростанции России — Саяно-Шушенской ГЭС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.