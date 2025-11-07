Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru





Уничтожены боевики из 411-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ.

ВС РФ нанесли удар ОТРК «Искандер-М» по месту сосредоточения 411-го отдельного полка беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Варваровки ДНР на краматорско-дружковском направлении СВО. Соответствующие кадры опубликовали в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

Российские операторы БПЛА разведали обстановку и зафиксировали скопление боевиков с вооружением и техникой, после чего по ним был нанесен точный ракетный удар.

Ранее 5-tv.ru писал, что расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск «Север» уничтожил пункт управления беспилотных войск ВСУ вместе с личным составом на харьковском направлении.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса. В качестве ее главных целей были обозначены демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

