Каждый раз новая: Евросоюз ограничил выдачу шенгенских виз россиянам

Такая политика Запада де-факто реализуется с 2022 года.

Европейская комиссия (ЕК) официально утвердила запрет на выдачу новых многократных шенгенских виз гражданам России. Такое решение приняли в рамках нового пакета визовых ограничений.

В заявлении ЕК отмечено, что с данного момента россияне будут вынуждены обращаться за новой визой каждый раз, когда у них есть планы посетить Евросоюз.

Указанная мера продолжает антироссийскую визовую политику Евросоюза (ЕС), которая реализуется с 2022 года. Количество выданных россиянам шенгенских виз сократилось с четырех миллионов 2019 году до 541 тысяч в 2024 году.

Въезд в Европу для россиян стал труднее с момента начала специальной военной операции (СВО) на Украине в феврале 2022 года. ЕС закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Помимо этого, осенью 2023 года ЕК ограничила попадание в страны Евросоюза на автомобилях с российскими номерами. Эти машины были приравнены к запрещенному импорту.

