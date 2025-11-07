Держал в страхе всю округу: одинокий лев оказался псом с причудливой стрижкой
Необычное животное привлекло внимание национальной полиции и СМИ.
В западной части Ирландии жители заметили крупное рыжевато-коричневое существо с пышной гривой и хвостом, которое передвигалось по лесу и по внешнему облику напоминало хищника. Полиция начала проверку и позже установила, что на самом деле в кадрах запечатлен ньюфаундленд по кличке Маус с особой декоративной стрижкой. Об этом сообщает New York Post.
При осмотре места происшествия стражи порядка подтвердили, что животное дружелюбное и не представляет угрозы: собака приблизилась к полиции, виляла хвостом, а сотрудники даже сделали с ней фотографию для документации инцидента. Первоначальные описания очевидцев ввели людей в заблуждение и спровоцировали масштабное реагирование правоохранителей.
Событие произошло в графстве Клэр, в лесистой местности на западе страны; в социальных сетях местные жители активно обсуждали появление «льва», что привлекло внимание национальной полиции и СМИ. Полиция Киллало опубликовала разъяснение о результатах проверки и развеяла волнение населения.
