Семьи подают иски против OpenAI после самоубийств пользователей ChatGPT

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По мнению пострадавших, компания не предприняла мер для предотвращения подобных трагедий.

Несколько семей из США и Канады обратились в суд с исками против компании OpenAI, заявив, что их родственники покончили с собой после взаимодействия с чат-ботом ChatGPT. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Семьи в США и Канаде подали в суд на OpenAI, утверждая, что их близкие пострадали в результате взаимодействия с популярным чат-ботом ChatGPT», — говорится в публикации.

Как уточняет издание, в суд Калифорнии подано семь исков, в которых отмечается, что пользователи чат-бота впадали в бредовые состояния и переживали тяжелые эмоциональные кризисы после общения с искусственным интеллектом. В результате, по информации WSJ, четверо человек совершили самоубийство.

В жалобах указываются обвинения против OpenAI в неправомерной смерти, содействии самоубийству и непреднамеренном убийстве. Истцы считают, что компания не обеспечила достаточных мер безопасности и не отреагировала на предупреждения о потенциальных рисках для психического здоровья, связанных с использованием генеративных моделей ИИ.

В OpenAI пока не давали официальных комментариев по поводу выдвинутых обвинений.

