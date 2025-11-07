Под прицелом камер: Брижит Макрон боится «оттопыривающихся брюк»

Фото: www.globallookpress.com/Pool / i-Images

Жена президента Франции уже несколько лет живет под давлением онлайн-травли.

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит вынуждена тщательно продумывать каждый свой образ, в частности — одежду и жестикуляцию на публике. Об этом сообщает Daily Mail.

Первая леди Франции на протяжении нескольких лет становится объектом интернет-атак и теорий заговора, в которых утверждается, что она якобы родилась мужчиной. По словам близких к семье источников, постоянное давление разрушительно влияет на психику первой леди.

Бывший министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти рассказывал, что Макрон испытывала беспокойство даже из-за того, как сидят на ней брюки, опасаясь новых спекуляций. Этот пример, по словам знакомых семьи, показывает, насколько глубоко страхи и тревога проникли в ее повседневность.

Проблемы со здоровьем первой леди обострились после серии нападок в сети. В октябре в Париже состоялись слушания по делу десяти человек, обвиняемых в кибербуллинге и распространении ложных утверждений о ней. Среди обвинений — оскорбительные высказывания, фейковые заявления о ее поле и сравнение ее брака с президентом, который младше ее на 25 лет, с «педофилией».

Дочь Брижит Макрон, Тиффон Озьер, выступая в суде, рассказывала, как травля отразилась на всей семье. По ее словам, даже внуки сталкиваются с насмешками в школе, где одноклассники повторяют жестокие слухи. Первая леди призналась следователям, что эти домыслы сопровождают ее и за пределами страны — об этом ей напоминают даже во время официальных визитов.

Кибератаки на Брижит Макрон приобрели международный масштаб. В июле 2024 года президентская чета подала иск о клевете против американской ведущей Кэндис Оуэнс, которая в своих подкастах продвигала ту же версию. Адвокаты Макронов заявили, что готовы предъявить доказательства для полного опровержения фейков.

Отдельным ударом по частной жизни первой леди стал взлом ее учетной записи на налоговом портале Франции, где она оказалась зарегистрирована под мужским именем.

