Подростки устроили «бойцовский клуб» во дворах Краснодара

Необычное увлечение молодых людей поразило пользователей сети.

За подростками, которые устроили «бойцовский клуб» во дворах Красндара, будет лично следить вице-губернатор региона Александр Руденко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Со всеми ребятами, которые устроили „бойцовский клуб“ на улице, проведем работу. Абсолютно согласен с краснодарцами, которые переживают за детей, устраивающих драки во дворах жилых домов», — указал Руденко.

По его словам, подростки во главе с девочкой начали устраивать драки. Как правило, они выбирают для этого темные и безлюдные места. Очевидцы утверждают, что участниками «боев» становились дети в возрасте от 12 до 16 лет.

Вице-губернатор отметил, что к работе с подростками уже подключены полиция и комиссия по делам несовершеннолетних. Кроме того, к решению проблемы планируется привлечь психологов.

Руденко подчеркнул, что подростков важно не наказывать, а направить их энергию в спортивное русло. Он напомнил, что в крае функционируют 34 центра единоборств, где дети могут заниматься под присмотром тренеров.

В начале ноября во дворе на улице Героя Яцкова в Краснодаре собрались около двадцати подростков. Целью встречи было наблюдение за ожесточенным поединком двух сверстников.

