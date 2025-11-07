Пиво в обед: самые старые супруги в мире поделились секретом счастливых отношений

Фото: 5-tv.ru

Элеонора и Лайл Гиттенс из американского города Майами — не просто семейная пара, а настоящая легенда. На этой неделе Книга рекордов Гиннесса признала их самыми пожилыми супругами в мире: 107 и 108 лет соответственно, а их совокупный возраст составляет 216 лет и 132 дня. Об этом сообщает New York Post.

Они женаты уже 83 года и, по их словам, секрет их долголетия прост — любопытство, умеренность и немного пива в обед. Пара познакомилась еще во время Второй мировой войны, в 1941 году, когда оба учились в Университете Кларка в Атланте.

Через год они поженились — Лайл получил всего трехдневный отпуск из армии, чтобы сыграть свадьбу. Вскоре его отправили на фронт в Италию, а Элеонора, уже беременная, перебралась в Нью-Йорк, где устроилась на завод, производивший детали для самолетов, а затем стала школьной учительницей.

После войны супруги поселились в Бруклине, воспитали троих детей и всегда работали бок о бок. Элеонора в 69 лет защитила докторскую диссертацию по городскому образованию в Фордхэмском университете. Во время пандемии пара переехала во Флориду, но, по словам Лайла, он все еще скучает по Нью-Йорку.

«Они — воплощение партнерства. Любят жизнь, вкусную еду и, конечно, друг друга», — рассказывает их внук.

Супруги сохранили привычку, заведенную еще в 1950-х: каждый вечер позволяли себе по бокалу мартини, а теперь, в почтенном возрасте, предпочитают «Модело» или бокал красного вина.

Когда их спросили о секрете крепкого брака и долгой жизни, ответ был коротким и трогательным.

«Мы просто слились воедино… Мы любим друг друга», — сказала Элеонора.

«Я люблю свою жену. Все просто», — добавил Лайл.

