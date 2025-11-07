Путин провел совещание по вопросам дальнейшего строительства ВС РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В мероприятии приняли участие Андрей Белоусов, Валерий Герасимов и Александр Бортников.

Президент России Владимир Путин провел совещание по дальнейшему строительству Вооруженных Сил (ВС) РФ. Об этом написали в пресс-службе Кремля.

В совещании приняли участие зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, глава ФСБ Александр Бортников, секретарь Государственного совета Алексей Дюмин, министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

В ходе текущей недели Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. На нем спикер Госдумы поднял вопрос о позиции РФ в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа, который объявил о возможности начала испытаний страной ядерного оружия.

В дальнейшем Путин поручил МИД РФ, Минобороны, а также спецслужбам и гражданским ведомствам подготовить согласованные предложения о возможном начале в России работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин посетил пункт управления объединенной группировки ВС РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.