«Самое ненавистное»: Виктор Дробыш осудил звездные династии

Фото, видео: © РИА Новости/Евгения Новоженина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Композитор стал дедушкой в пятый раз, но не собирается растить из внуков певцов.

Самое ненавистное — звездные династии. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделился заслуженный артист РФ Виктор Дробыш на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

Отвечая на вопрос, композитор сказал, что считает себя плохим дедушкой.

«Я не принимаю участие в воспитании внуков. Считаю, для этого есть родители», — подчеркнул Виктор Дробыш.

Также автор хитов рассказал, что предпочитает «не грузить» наследников касательно выбора будущей профессии. При этом, если одна из внучек попросит его взять ее «под крыло», то первое что сделает Дробыш — попытается отговорить любимицу связывать свою жизнь с шоу-бизнесом.

«Но, если хочет, конечно, пусть будет. Мне кажется, не надо никому (навязывать свои желания. — Прим.ред.). Самое ненавистное — династии», — подытожил Виктор Дробыш.

У 59-летнего композитора четверо детей. Это сыновья Валерий и Иван от первого брака с поэтессой Еленой Стюф, а также дочь Лидия и сын Даниил от телеведущей Татьяны Дробыш.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что народный артист РФ Николай Басков рассказал о своей первой любви.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.