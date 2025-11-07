«Узнают, что думают»: Захарова предложила западным лидерам провести прямые линии

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

СМИ в этих странах, по мнению представителя МИД РФ, больше не выполняют одну из своих функций.

Лидерам западных стран нужно провести свои прямые линии по примеру президента России Владимира Путина. С таким предложением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Это в нашей стране президент проводит прямую линию. Может быть, кто-нибудь в странах Западной Европы рискнет и хоть один раз проведет прямую линию со своим народом? Не опосредованные выборы, которые давним-давно перестали демократическими считаться. А прямую линию со своим народом. Ну, тогда, наверное, и узнают, что их народы думают о поддержке террористического киевского режима на их народные деньги», — заметила Захарова.

Она подчеркнула, что Путин на регулярной основе общается как с россиянами, так и с журналистами, в том числе и зарубежными, на многочасовых пресс-конференциях.

Представитель МИД РФ добавила, что раньше в демократических странах Запада именно СМИ были голосом народа, который задавал интересующие обычных людей вопросы. Сейчас, по ее словам, этого не наблюдается.

«Граждане и Германии, и Италии, и Франции, и Испании, и Португалии видят, как рушатся их экономики, как рушится их жизнь. И задаются вопросом. Только проблема в другом. Обычно эти вопросы ретранслировались через средства массовой информации, в демократических обществах. Теперь в Западной Европе эти вопросы не находят возможности быть заданными», — отметила Захарова.

