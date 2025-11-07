Орбан: Киев хочет устроить госпереворот в Венгрии
Фото: Reuters/Bernadett Szabo
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Украина и ЕС пытаются втянуть Будапешт в конфликт.
Киевский режим намерен сместить действующую власть в Венргии. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
Политик отметил, что украинские элиты ищут агентов, представителей политических партий, журналистов, избирателей, которые могут помочь устроить в Венгрии госпереворот. Украина считает необходимым добиться для себя поставок оружия и войск от Будапешта, а также получить членство в Евросоюзе.
Более того, над этой целью работает и ЕС, стремясь втянуть Венгрию в украинский конфликт. Орбан в очередной раз подчеркнул, что его страна остается одной из немногих, избегающих вкладываться в накачку киевского режима ресурсами.
В конце октября в Венгрии прошла массовая антивоенная акция «Марш мира». Около 70 тысяч человек вышли на улицы Будапешта под лозунгом «Мы не хотим умирать за Украину», продемонстрировав нежелание быть на стороне коллективного Запада и Киева.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.