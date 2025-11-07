Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Украина и ЕС пытаются втянуть Будапешт в конфликт.

Киевский режим намерен сместить действующую власть в Венргии. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Политик отметил, что украинские элиты ищут агентов, представителей политических партий, журналистов, избирателей, которые могут помочь устроить в Венгрии госпереворот. Украина считает необходимым добиться для себя поставок оружия и войск от Будапешта, а также получить членство в Евросоюзе.

Более того, над этой целью работает и ЕС, стремясь втянуть Венгрию в украинский конфликт. Орбан в очередной раз подчеркнул, что его страна остается одной из немногих, избегающих вкладываться в накачку киевского режима ресурсами.

В конце октября в Венгрии прошла массовая антивоенная акция «Марш мира». Около 70 тысяч человек вышли на улицы Будапешта под лозунгом «Мы не хотим умирать за Украину», продемонстрировав нежелание быть на стороне коллективного Запада и Киева.

