«На пять»: фанаты помогли Ярославской написать диплом после «Фабрики звезд»

Гастрольный график не позволял артистке справиться своими силами.

Участнице группы «Тутси» Лесе Ярославской поклонники помогли написать дипломную работу для института. Об этом исполнительница хита «Классный» рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

«Мне мои поклонники помогли написать диплом в институте, потому что у меня гастрольный график был плотный, я не могла просто успеть, и они со мной сидели, писали дипломную работу», — рассказала Леся Ярославская.

Диплом певица смогла защитить на отлично.

