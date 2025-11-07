В двух шагах от берега: почему паром из Турции не может зайти в порт Сочи

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий/ТАСС; 5-tv.ru

По словам пассажиров, судно изначально не было готово к такому путешествию.

В абсурдной ситуации оказались российские туристы у берегов Сочи. Они купили билеты на паром, который должен был доставить их на родину из Турции. Он не ходил по этому маршруту 14 лет, но исторический рейс омрачили административные неурядицы. Внезапно выяснилось, что никакого разрешения на вход в российский порт у турецкого судна просто нет. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат разбирался в этой истории.

Крик о помощи прямиком из открытого моря.

«Мы до сих пор стоим, стоим перед Сочи, Сочи нас не пускает. Мы здесь не можем находиться вечно», — рассказала пассажирка парома Татьяна Студенкова.

Палуба парома Seabridge. Морской мост между Россией и Турцией должен был раскинуться впервые за 14 лет. Но застрял на горизонте.

Судно вышло из Трабзона 5 ноября, прошло больше 150 морских миль (287 километров), близ Сочи оказалось 6-го. Однако, через границу долгожданный паром никто не пустил. Он рассчитан почти на 500 мест. Внутрь поместятся 20 фур или 200 легковых машин. Но сейчас на борту всего 20 пассажиров, 18 из них граждане России. У многих сгорели билеты на самолет.

«Вылет в Сочи, в Минеральные воды, дальше мы летим в Уфу. И у нас эти билеты пропадают сейчас», — рассказал пассажир парома Саид Закиров.

Как люди будут добираться, и кто компенсирует потери — неизвестно.

«Хотим какое-то пояснение, точную информацию, потому что у людей работа, дела, погорели билеты. И в целом ситуация не очень приятная», — продолжила Студенкова.

Туристы уверяют: паром изначально не был готов к рейсу. Но организаторы путешествия активно пиарили тур, перед отправкой пригласили на борт турецких журналистов. Демонстрировали каюты и кафе с барной стойкой. Билеты продавали по шесть тысяч за сидячее место, от 20-ти — за место в каюте. Заверили, путешествие будет незабываемым. Впрочем, так и получилось.

Большой вопрос вызывает и рентабельности самого рейса. Трабзон — город не туристический. Вряд ли поток желающих добираться морем будет огромным при таком развитом авиасообщении. Тогда какой смысл в запуске парома?

Интересно, что о возобновлении паромного сообщения не было ни слова ни в Росморпорте, ни в Росморречфлоте. В правительстве Краснодарского края и вовсе заявили: Сочинский морской порт пока просто не способен безопасно принимать такого типа рейсы. Но компания-оператор, похоже, закрыла на это глаза

«Паром пришел, стоит там, где нужно. Ждем решения от порта Сочи», — сказал генеральный директор морской компании ООО «СВС Шиппинг» (Сочи) Сергей Туркменян.

По последней информации от компании-оператора, порт должен принять паром во второй половине дня. Но пока людям, застрявшим так близко и одновременно так далеко от родного берега, остается только смотреть на российский флаг с капитанского мостика.

