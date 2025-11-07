Мария Захарова: если Украина вступит в ЕС, это разрушит европейскую экономику

Если Киев вступит в Евросоюз, организацию ждут фатальные последствия.

Вступление Украины в Евросоюз разрушит экономику сообщества. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос 5-tv.ru.

Спикер дипведомства отметила, что сейчас все мировое сообщество становимся свидетелями либо соучастниками спектакля, который разыгрывается Брюсселем, заигрывающим с евроинтеграционными стремлениями Киева.

«Есть реальные показатели. Несмотря на то что на Украине Зеленский практически уничтожил независимое телевидение <…>, все равно шила в мешке не утаишь. Цифры, факты истинного состояния, до которого Украину довели ее западные кураторы, появляются каждый день», — подчеркнула Захарова.

Недочеты по реформе судебной системы, уровню коррупции и другим показателям делают Киев очень далеким от требований к стране-кандидату в ЕС. Невзирая на это, Брюссель продолжает финансово накачивать киевский режим.

Представитель МИД подчеркнула, что все больше стран-членов ЕС выражают недовольства, и если это произойдет, экономику Европы «может разорвать в клочья». При этом социальная экономическая обстановка в ЕС уже находится в кризисе из-за роста преступности и нелегальной миграции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова назвала финансирование Украины Европой спонсированием терроризма.

