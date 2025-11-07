«Разорвет в клочья»: Захарова о том, что ждет ЕС в случае принятия Украины
Мария Захарова: если Украина вступит в ЕС, это разрушит европейскую экономику
Если Киев вступит в Евросоюз, организацию ждут фатальные последствия.
Вступление Украины в Евросоюз разрушит экономику сообщества. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос 5-tv.ru.
Спикер дипведомства отметила, что сейчас все мировое сообщество становимся свидетелями либо соучастниками спектакля, который разыгрывается Брюсселем, заигрывающим с евроинтеграционными стремлениями Киева.
«Есть реальные показатели. Несмотря на то что на Украине Зеленский практически уничтожил независимое телевидение <…>, все равно шила в мешке не утаишь. Цифры, факты истинного состояния, до которого Украину довели ее западные кураторы, появляются каждый день», — подчеркнула Захарова.
Недочеты по реформе судебной системы, уровню коррупции и другим показателям делают Киев очень далеким от требований к стране-кандидату в ЕС. Невзирая на это, Брюссель продолжает финансово накачивать киевский режим.
Представитель МИД подчеркнула, что все больше стран-членов ЕС выражают недовольства, и если это произойдет, экономику Европы «может разорвать в клочья». При этом социальная экономическая обстановка в ЕС уже находится в кризисе из-за роста преступности и нелегальной миграции.
