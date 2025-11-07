Захарова сообщила о тщательном отслеживании Россией действий США в ядерной сфере

Фото, видео: © РИА Новости/ Артем Пряхин; 5-tv.ru

Эксперты РФ выясняют характер проведенных испытаний.

Россия внимательно отслеживает действия США в ядерной сфере. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос 5-tv.ru.

«Российские профильные ведомства, конечно же, отслеживают действия Соединенных Штатов Америки и других стран в ядерной сфере со всей необходимой <…> тщательностью», — пояснила она во время брифинга.

По словам дипломата, российские эксперты выясняют характер проведенных Соединенными Штатами испытаний ракеты Minuteman III, последовавшими после заявлений президента страны Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний.

Как отметила Захарова, из Вашингтона звучат противоречивые сигналы. Она указала на важность их прояснения.

«Пока мы отмечаем, что сигналы, которые звучат из Вашингтона и порождают обоснованную озабоченность во всех уголках мира, продолжают оставаться противоречивыми, и, конечно, подоплека должна быть прояснена», — отметила она.

Ядерные испытания США в обход мораториев на распространение такого типа оружия, подчеркнула дипломат, могут обернуться негативной реакцией и ответными шагами других стран, среди которых Россия.

Тестовый пуск неоснащенной зарядом межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III был проведен США 5 ноября. Его произвели с базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния. Невооруженная возвращаемая часть МБР пролетела примерно 4,2 тысяч миль до полигона Рональда Рейгана.

Ранее 5-tv.ru писал, Трамп отдал приказ о ядерных испытаниях Пентагону вместо Минэнерго.

