«Тотальное нарушение логики»: на что перейдут вейперы после их запрета в РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Ранее президент России поддержал инициативу против распространения электронных никотиносодержащие продукты.

Если в России введут запрет на вейпы, часть курильщиков переключится на другие никотиносодержащие продукты, а также может возникнуть нелегальный рынок продажи электронных сигарет. Об этом сообщил врач психиатр-нарколог Василий Шуров в интервью изданию Life.ru.

По словам специалиста, в стране насчитывается около 30 миллионов курильщиков, из которых примерно треть предпочитала электронные устройства. Врач усомнился в том, что все эти люди откажутся от вредной привычки, если в России запретят электронные испарители.

Шуров предложил дождаться принятия закона и посмотреть, как быстро появится черный рынок с запрещенной продукцией. Он добавил, что президент России Владимир Путин пока не давал конкретных поручений, а лишь высказался против распространения вейпов, поэтому до рассмотрения в Госдуме дело может не дойти.

Нарколог также раскритиковал подход уполномоченных ведомств к табачной политике. По его словам, и Минздрав, и Роспотребнадзор, которые подвергают полезные продукты строгим проверкам, позволяют открытую продажу откровенно вредных веществ.

«Это же полное нарушение логики, абсолютное, тотальное. Мы выходили с просьбой с 2006 года рождения не продавать, а сформировать здоровую нацию, как в Новой Зеландии. Нам сказали: да, хорошая инициатива, спасибо. И все», — рассказал он.

Специалист советует тем, кто собирается бросить курить вейп, не переходить на другие способы потребления никотина. Он отметил, что достаточно продержаться несколько месяцев, чтобы организм избавился от зависимости.

«При курении самое сложное — это абстинентный период до трех месяцев. Есть блокаторы никотиновых рецепторов, которые облегчают абстиненцию. Есть разные медикаментозные средства, которые купируют депрессию, приступы голода и прочее. Все это можно решить при наличии сильного желания бороться», — добавил Шуров.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу о полном запрете электронных сигарет. С таким предложением к нему обратилась руководитель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Глава государства подчеркнул, что правительство согласилось с этой мерой и считает важным продолжать разъяснительную работу с молодежью.

