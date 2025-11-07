Британец с пивным животом стал секс-символом: эксперт объяснила этот феномен

Фото: © Getty Images/Carl Recine / Staff

Юный дартсмен Люк Литтлер неожиданно возглавил список самых желанных спортсменов планеты.

Юный британский дартсмен Люк Литтлер признан самым сексуальным спортсменом в мире. Такое решение стало неожиданным результатом опроса. Литтлера назвали «антисупермоделью» и «героем рабочего класса», однако его востребованность у женского пола вполне закономерна. О том, что именно привлекает в спортсмене, рассказала сексолог Лариса Никитина в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, рядом с «простым парнем» девушка чувствует себя увереннее и спокойнее.

«Во-первых, любой красавчик, если он очень сильно за собой следит, ему не до девушки. Он очень увлечен собой и своим внешним видом. На девушку уже не остается ни времени, ни сил, ни желания. И девушки это очень хорошо понимают», — отметила Никитина.

Она добавила, что отношения с мужчинами вроде Литтлера воспринимаются как более надежные. Женщинам кажется, что такие партнеры мягче, добрее, заботливее и не склонны к агрессии. Это, по словам Никитиной, создает ощущение безопасности и стабильности.

«Нельзя сказать, что это сексуальный символ. Очень часто девушке нравится тот или иной молодой человек внешне, как образ — какой-то актер, певец, спортсмен. Но из-за низкой самооценки она думает: «Он на меня разве посмотрит? Мне надо выбирать что-нибудь попроще, такого паренька из соседнего двора», — подчеркнула сексолог.

Эксперт также напомнила, что внешняя привлекательность не гарантирует счастья. Женщины могут быть одинаково несчастливы или счастливы как с модельными красавцами, так и с теми, кто далек от идеала. Главное, по ее словам, не внешность, а эмоциональное равновесие и взаимное уважение в отношениях.

