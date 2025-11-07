Число кибератак через умные гаджеты на рабочих местах выросло на 124%

Фото: 5-tv.ru

Хакеры все чаще используют бытовую технику для взлома корпоративных систем.

За первые девять месяцев 2025 года количество кибератак, совершаемых через уязвимости программного обеспечения и «умные» гаджеты на рабочих местах, увеличилось на 124%. Об этом сообщает URA.RU.

Кандидат технических наук, доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» Пермского Политеха Даниил Курушин пояснил, что современные бытовые устройства способны самостоятельно обмениваться данными по сети без участия человека.

«Технологии преобразуют повседневные предметы в интеллектуальные устройства, которые способны самостоятельно осуществлять обмен информацией по сети без вмешательства пользователя», — отметил эксперт.

Он привел примеры бытовой техники, уязвимой к атакам: кофемашины, запускающиеся по сигналу будильника, «умные» холодильники и кружки с функцией подогрева, управляемые через мобильные приложения.

По словам Курушина, любое устройство с доступом к интернету может стать звеном утечки информации. Подобные гаджеты нередко синхронизируются со смартфонами, собирают данные о привычках владельца и передают их, что представляет интерес для маркетинговых компаний.

Эксперт отметил, что минимизировать риски можно, если изменить заводские пароли на сложные комбинации и подключать устройства к изолированным сетям, чтобы ограничить возможности для взлома.

